Demet Akalın'a şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü şarkıcı son yaptırdığı testin pozitif olduğunu sosyal medya hesabından “Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum” diyerek duyurdu.

PROGRAMA ÇIKMIYORDU

Demet ve Alişan ile programının 10 Şubat tarihli bölümünde koronavirüs açıklaması geldi. Partnerinin programda yer almayışı ile ilgili açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurmuştu.

Demet Akalın geçen sürede koronavirüse yakalandı. Şimdi evinde karantinada.

