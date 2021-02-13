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Demet Akalın'a şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı

13.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın'a şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt’un koronavirüs olduğunu açıklayan Demet Akalın’dan da kötü haber geldi.

Ünlü şarkıcı son yaptırdığı testin pozitif olduğunu sosyal medya hesabından “Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum” diyerek duyurdu.

akalon

PROGRAMA ÇIKMIYORDU

Demet ve Alişan ile programının 10 Şubat tarihli bölümünde koronavirüs açıklaması geldi. Partnerinin programda yer almayışı ile ilgili açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurmuştu.

Demet Akalın geçen sürede koronavirüse yakalandı. Şimdi evinde karantinada.

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Allah virüsün yardımcısı olsun...

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