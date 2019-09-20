Demet Akalın, Acun Ilıcalı tbt'si! Yıllar öncesine götürdü

Magazin dünyasının ünlü isimleri yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor, isimlerinden söz ettiriyor. Son olarak şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile yıllar önce çekildiği bir kareyi paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın muhabir olduğu dönemde Ilıcalı'nın mikrofonuna konuştuğu o anlardan bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkıcının 'Tbt'nin kralı' notunu düştü.

TBT NEDİR?

Throw Back Thursday kelimesinin kısaltılmasıdır. Kelimenin anlamı dilimize Perşembe gününe dönüş şeklinde çevrilmektedir. Instagram’ın en popüler etiketi olan Tbt milyonlarca insan tarafından kullanılmaktadır. İlk olarak 2012 yılında kullanılmış daha sonra ise popülerliğini artırarak günümüze kadar gelmiştir.

