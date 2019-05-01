Demet Akalın: Alanyaspor sezon sonu gece yaparsa gelirim

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Josef Sural'ın 3.5 ay önce yapılan 2.5 yıllık sözleşme ücretinin tamamını ailesine ödeneceğiyle ilgili bir paylaşımı, kullanıcılarıyla paylaştı. Akalın, "Alanyaspor sezon sonu gece yaparsa ben gelirim seve seve" dedi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural’ın ölümüyle büyük üzüntü yaşayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Alanya ekibinin 2.5 yıllık sözleşme bedelini ailesine ödeyeceğiyle ilgili bir paylaşımı, takipçilerine duyurdu. Akalın, paylaşımının altına "Alanyaspor sezon sonu gece yaparsa ben gelirim seve seve. Ne güzel bi hakediş bu böyle? Çok üzülmüştüm ufak kıza" yazdı.

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