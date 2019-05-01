HABER

Demet Akalın: Alanyaspor sezon sonu gece yaparsa gelirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 20:41 | Son Güncelleme

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Josef Sural'ın 3.5 ay önce yapılan 2.5 yıllık sözleşme ücretinin tamamını ailesine ödeneceğiyle ilgili bir paylaşımı, kullanıcılarıyla paylaştı.

Demet Akalın: Alanyaspor sezon sonu gece yaparsa gelirim

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Josef Sural'ın 3.5 ay önce yapılan 2.5 yıllık sözleşme ücretinin tamamını ailesine ödeneceğiyle ilgili bir paylaşımı, kullanıcılarıyla paylaştı. Akalın, "Alanyaspor sezon sonu gece yaparsa ben gelirim seve seve" dedi.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural’ın ölümüyle büyük üzüntü yaşayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Alanya ekibinin 2.5 yıllık sözleşme bedelini ailesine ödeyeceğiyle ilgili bir paylaşımı, takipçilerine duyurdu. Akalın, paylaşımının altına "Alanyaspor sezon sonu gece yaparsa ben gelirim seve seve. Ne güzel bi hakediş bu böyle? Çok üzülmüştüm ufak kıza" yazdı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyorMeteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor
İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldıİstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump Türkiye'ye geliyor

Trump Türkiye'ye geliyor

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.