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Demet Akalın, Bandırma Kuşcenneti Festivali'nde 40 bin kişiye konser verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 02:46 | Son Güncelleme

Eşi Okan Kurt'la boşanan ve evine haciz gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaşadığı zor günlerin ardından Bandırma'daki konserinde on binlerce kişiyi coşturdu. Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'nde sahne alan Demet Akalın, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran 40 bin kişiyi söylediği şarkılarla coşturdu.

Demet Akalın, Bandırma Kuşcenneti Festivali'nde 40 bin kişiye konser verdi
  1. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, sanatçı Demet Akalın'ın verdiği konserle sona erdi.

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Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konser öncesi, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, festivalin bugünlere ulaşmasında destek olan firmalara ödül verdi.

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Mirza, konseri yaklaşık 40 bin kişinin izlediğini belirterek, "Bandırma Kuşcenneti ve Kuş Gölü'nün sorunlarını ve çözüm yollarını ortaya koymak amacıyla 1987 yılından bu yana Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali adıyla bir festival gerçekleştiriyoruz. 5 günlük festival programında kültür sanatın seçkin etkinlikleri, bilimsel toplantılar, düzeyli eğlence programlarını halkımızın izlenimine sunduk." dedi.

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Bugüne kadarki festivallerin bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Mirza, "Ülkemizin tanınmış sanatçı ve bilim insanlarını Bandırma'da konuk ederek uluslararası etkinliklerle de kültür ve sanatın evrenselliğini coşkuyla yaşattık." ifadelerini kullandı.

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Bandırma ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, oturacak yer bulamadıkları için konseri çimlerin üzerinde ve ayakta izledi.

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Mirza, sevilen parçalarıyla seyirciyi adeta coşturan Akalın'a konser sonunda plaket verdi. Akalın da Mirza'nın yaş gününü sahnede kutladı.

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demet akalın bandırma kuşcenneti festivali konser

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