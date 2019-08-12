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Demet Akalın Bodrum'da tatilcileri coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Demet Akalın konser verdi.

Demet Akalın Bodrum'da tatilcileri coşturdu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Demet Akalın konser verdi. Akalın, şarkı söylerken, bir süre önce boşandığı eşi Okan Kurt da DJ kabinine geçti.
Bodrum'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde konser veren şarkıcı Demet Akalın, yoğun ilgi gördü. Bir gece kulübünde sahneye çıkan Akalın'a DJ olarak Okan Kurt eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sahnedeki performansıyla göz dolduran şarkıcının fotoğrafını çekmek isteyen hayranları, birbiriyle yarıştı. Bin kişilik mekana 2 bin kişi gelince izdiham yaşandı. Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi, eğlence mekanının kapıları erkenden kapandı. Akalın, "Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bu kadar güzel insan benimle buluştu. Bu gece unutulmaz olacak. Bayramın ilk gününü beraber eğlenerek geçireceğiz. 90 dakikalık sahnemi 120 dakikaya çıkarıyorum. Sizlere bayram hediyem olsun" diyerek, şarkılarını seslendirmeye devam etti. Akalın, 2 saatlik performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

FOTOĞRAFLI

Demet Akalın Bodrum'da tatilcileri coşturduDemet Akalın Bodrum'da tatilcileri coşturduDemet Akalın Bodrum'da tatilcileri coşturduDemet Akalın Bodrum'da tatilcileri coşturdu

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