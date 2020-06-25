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Demet Akalın'dan Alişan paylaşımı! 'Okan yanlarında...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

Dün İstanbul'dan İzmir'e gitmek üzere girdiği otobanda aracının aksı kırılan ve takla atan Alişan, ailesi ve bebeğinin bakıcısıyla birlikte geçirdiği bu kazadan sağ salim kurtuldu. Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın kazayla ilgili paylaşım yaptı.

Demet Akalın'dan Alişan paylaşımı! 'Okan yanlarında...'

İstanbul'dan İzmir'e gitmek üzere girdiği otobanda aracının aksı kırılan ve takla atan Alişan'ın görüntüleri sevenlerini korkuttu.

Kaza sonrasında basın mensuplarının olay yerine gitmesiyle birlikte aracın kaza sonrası görüntüsü ortaya çıktı ve ne kadar büyük bir felaket atlattıkları anlaşılan Alişan ve ailesine çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Bu mesajlar arasında merak edilenlerden biri de Alişan’ın uzun bir süre küs kaldığı ve son dönemde arasındaki küslüğü bitirerek samimi görüntüler sergilediği Demet Akalın’dan gelen paylaşım oldu.

Instagram hesabının hikaye bölümünden kaza sonrasında bir paylaşımda bulunan Akalın kardeş göndermesi yaparak şu paylaşımı yaptı:

demet-instagram

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