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Demet Akalın'dan Alişan yorumu: Enayilik...

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.02.2019 11:04 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir kavgalı olan Demet Akalın ve Alişan için sevenleri arayı yumuşatmaya çalışıyor. Daha önce Alişan'a zeytin dalı uzatan Demet Akalın artık net...

Demet Akalın'dan Alişan yorumu: Enayilik...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler filminin galasında bir araya gelen Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül ve Yılmaz Erdoğan’ın videosunu ‘’2019 yılı barış yılı olsun bak ne güzel tablo ya Şahan'la Cem bir şov yapsalar paslaşmalarını düşünemiyorum’’ açıklaması ile paylaştı.

Ardından bu paylaşımın altına bir takipçisi ‘’Alişan ve sen de barış siz çok eğlenceliydiniz beraberken’’ yorumunu yaptı.

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Akalın bu bu yoruma ‘’O zeytin dallarını kırmadan.... iyi dilek iyi dilek sana enayilik’’ açıklamasını yaptı.

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demet akalın Demet Akalın alişan

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