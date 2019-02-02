Demet Akalın'dan Alişan yorumu: Enayilik...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler filminin galasında bir araya gelen Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül ve Yılmaz Erdoğan’ın videosunu ‘’2019 yılı barış yılı olsun bak ne güzel tablo ya Şahan'la Cem bir şov yapsalar paslaşmalarını düşünemiyorum’’ açıklaması ile paylaştı.

Ardından bu paylaşımın altına bir takipçisi ‘’Alişan ve sen de barış siz çok eğlenceliydiniz beraberken’’ yorumunu yaptı.

Akalın bu bu yoruma ‘’O zeytin dallarını kırmadan.... iyi dilek iyi dilek sana enayilik’’ açıklamasını yaptı.

