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Demet Akalın'dan Bir Zamanlar Çukurova isyanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, barolünde Vahide Perçin, Murat Ünalmış ve Hilal Altunbilek'in oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisini izlerken çok sinirlendi! Akalın dizinin sürekli reklama girmesine sosyal medya üzerinden isyan etti.

Demet Akalın'dan Bir Zamanlar Çukurova isyanı!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı sitemlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisine tepki gösterdi.

"AYIPTIR YA"

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ailesiyle televizyon izlemeyi seven Akalın, Bir Zamanlar Çukurova'nın sürekli reklama girmesiyle Seyhan Erdağ'a şu sözlerle sitem etti:

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"Hercai arası izlemeye çalıştık! Ayıptır ya! En sevdiğim dizi 20 kere reklam girdi artık ilgi bölünmesinden uyuyakalmışım o derece! Günaydın Seyhanım sen samimisin ekiple bir ilet ağırlığını koysun yönetmen."

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Bir Zamanlar Çukurova

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