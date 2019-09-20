Demet Akalın'dan Bir Zamanlar Çukurova isyanı!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı sitemlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisine tepki gösterdi.

"AYIPTIR YA"

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ailesiyle televizyon izlemeyi seven Akalın, Bir Zamanlar Çukurova'nın sürekli reklama girmesiyle Seyhan Erdağ'a şu sözlerle sitem etti:

"Hercai arası izlemeye çalıştık! Ayıptır ya! En sevdiğim dizi 20 kere reklam girdi artık ilgi bölünmesinden uyuyakalmışım o derece! Günaydın Seyhanım sen samimisin ekiple bir ilet ağırlığını koysun yönetmen."

