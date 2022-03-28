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Demet Akalın'dan çok konuşulacak yorum! Will Smith Oscar'da Chris Rock'a tokat atmıştı

28.03.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 94'üncü Oscar Ödüllerinde eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Akalın, "25 yıldır evli ve eşine kıymet vermiş. Eline sağlık" dedi.

Her yıl büyük bir merakla beklenen 94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, muhteşem bir törenle sahiplerine teslim edilirken oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar ağızları açık bıraktı.

94. Oscar Ödüllerinde skandal hareket! Will Smith, Chris Rock'a tokat attı: Karımın adını ağzına alma94. Oscar Ödüllerinde skandal hareket! Will Smith, Chris Rock'a tokat attı: Karımın adını ağzına alma

WILL SMITH, ROCK'A TOKAT ATTI

Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip tokat attı. Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Smith, ödülünü aldığı esnada herkesten özür diledi.

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DEMET AKALIN: ELİNE SAĞLIK

Kısa sürede Twitter'da gündem olan tokat olayına gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Twitter hesabından Will Smith'i destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı, "Eline Sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez. Adam 25 yıldır evli... O kadar kıymet vermiş eşine eline sağlık. Adamsın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Will Smith
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