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Demet Akalın'dan evliliğe ikna etme tüyoları

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Demet Akalın, evlilik hayal eden hemcinslerine tüyolar verdi. Okan Kurt ile olan aşkından güldüren bir örnek anlattı

Demet Akalın'dan evliliğe ikna etme tüyoları

Demet Akalın, YouTube’da yayınlanan “Sanane Cihanna” adlı programa konuk oldu.

Genç kızlara erkekleri evliliğe ikna etmenin tüyolarını veren Akalın, eşi Okan Kurt’u 6 ayda nikâh masasına oturttuğunu söyledi:

“Okan’ı da alıp karşıma ‘Sen benimle evlenmeyi düşünüyor musun?’ diye sordum. Eveledi, geveledi. O gün ayrıldık. Ertesi gün bana evlenme teklifi etti.”

Sanat camiasındaki küslükleriyle de gündemden düşmeyen Demet Akalın, ''Herkesi kendim gibi biliyorum. Okan beni çok uyarıyor ve haklı çıkıyor. Allah, dost görünümlü düşmanlardan korusun'' şeklinde konuştu.

LERZAN MUTLU'YA ZEYTİN DALI

Kavgalı olduğu Lerzan Mutlu'ya da zeytin dalı uzatan şarkıcı, ''Lerzan'la küs olsam da, altıncı hissine çok inanırım. Okan'la evleneceğimi söylediğinde ayrıydık, inanmamıştım. Ama dediği gibi oldu. Hisli bir kadın'' açıklamasını yaptı.

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