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Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Bey’le görüşmüyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

Eşi Okan Kurt ile boşanan Demet Akalın kızıyla bir mekan çıkışı görüntülendi! Akalın Okan Kurt, Seren Serengil ve Sıla ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Bey’le görüşmüyorum

Demet Akalın, önceki akşam kızı Hira ve arkadaş grubuyla Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı’na gitti.

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Akalın, üç hafta önce boşandığı Okan Kurt, yıllardır dargın olduğu Alişan, sosyal medyada takibi bıraktığı Seren Serengil, bir dönem mahkemelik olduğu İbrahim Tatlıses ve ünlü şarkıcı Sıla hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Mekan çıkışı açıklamalar yapan Akalın "Arkadaşlar kızım yanımda, Okan Bey’le görüşmüyorum. Ben, eski eşim ve kızımın adının baş harflerinden oluşan DOH plakalı aracımı da en kısa zamanda değiştireceğim" dedi.

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DEMET AKALIN, DESTEK İSTEDİ

Dostlarından destek isteyen Demet Akalın: “Evime haciz gelen ve boşanan benim. İnsanlar yanımda olmalı. Ben iyi olursam, kızım da iyi olur” diye konuştu.

Alişan ile barıştığı iddiaları üzerine de konuşan Akaln "Ben adamı bildiğimden hiç barışmak istemedim. Onun hakkında bir şey söylememe de gerek yok" dedi.

Akalın'ın açıklamasının devam şöyle:

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"Benim Seren’le sorunum olmaz. İlk olarak o beni sosyal medyadan çıkardı. Gülben Ergen, Sezen Aksu, Hülya Avşar beni sürekli aradı.

'SILA'YA O KADAR SALLAMIŞTIM...'

İbrahim Bey’den Allah razı olsun. Birkaç gün boyunca beni üst üste aradı.

Beni ilk arayan Sıla’ydı, şoka girdim. Kadına o kadar sallamıştım ama beni ilk o aradı, inanamadım."

Demet Akalın kızı Hira'nın babası, 2012'de evlendiği Okan Kurt'tan 11 Eylül'de boşanmıştı.

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