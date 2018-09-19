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Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 11:39 | Son Güncelleme

Evine haciz geldikten sonra kocası Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın'dan olay açıklamalar! Akalın eski kocasıyla kızının dadısı aracılığıyla konuştuğunu açıkladı

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Boşanma sonrası iş temposunu artıran ve düğünlerde bile sahne almaya başlayan Demet Akalın, Kayseri’de sahne aldığı bir düğüne eski kocası Okan Kurt’un gizlice girdiği ve kendisini izlediği yönündeki haberleri yalanladı.

  1. Sayfa adlı magazin programına konuyla ilgili mesajlar atan ve bu tarz haberlerin yalan olduğunu söyleyen Akalın aynı zamanda bir müjde vererek, haciz memurlarının evinden aldığı eşyaların bir süre sonra geri döneceğini açıkladı.

Koltuk takımı, buzdolabı, değerli tablolar ve bilgisayar gibi çok sayıda eşyası haczedilen Akalın, aynı zamanda evliliğinin formalite icabı bittiği yönündeki haberlere de açıklık getirdi.

DEMET AKALIN OKAN KURT İLE KONUŞMUYOR

Evinde eski kocası Okan Kurt’a ait tek bir eşyanın bile kalmadığını söyleyen Demet Akalın, programa yazdığı ‘evde tek bir çöpü bile yok’ mesajıyla tavrını belli etti.

Kurt’la olan tek bağlarının çocukları Hira olduğunu söyleyen Demet Akalın, bu konudaki iletişimin bile Hira’nın bakıcısı üzerinden sürdüğünü söylerken “Okan kızıyla ilgili haberleri onun dadısından alıyor, onunla görüşmüyorum” ifadelerini kullandı.

“AŞK BİTTİ Mİ?”

Demet Akalın, program sunucularının kendisine yönelttiği ‘Aşk bitti mi?’ sorusuna ise… “Biten bir şey için artık hayatımda ilk kez bunu yapacağım ve konuşmayacağım” yanıtını verdi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
para bitti aşk bitti bunlarla evlenırsen bu iş böyle normal bir kadın olsa bırakırmı zor gununde kocasını anormal durum diil bu
Ah ulan para yerin dibine batasın, sırf paralar gitmesin diye konuşmuyoruz ayağı. Şeytan bunlar şeytan.
benim anlamadığım 150 milyon TL için klima tv falan mı haciz edilir direkt evi haciz etmesi gerekmez mi
Kardeş kanun gereği edemiyorsun, arabalar haczedilio ama ev edilemio.
ben de mal sahibi yuzunden haciz yedi 3 senedir bekliyorhm senin is nasil bu kadar cobuk hal oldu .. gelde eskiya olma arkadas ise bak lan bn bu yuzden yiyecek ekmek bulamiyorum kadinin parasida var parma siklat sa alit 1p gun olmadi esa geri aliyk bn hala bkliyorum gelde kufur etme
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