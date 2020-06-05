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Demet Akalın'dan Gülben Ergen'in sözlerine yanıt: Ben bir markayım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Demet Akalın sevgilisi Okan Kurt ile birlikte önceki gün, arkadaşı Deha Bilimlerin doğum gününü Arnavutköy'deki bir mekanda kutladı. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Akalın, geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen'in lükse yatırım yapılmaması gerektiği açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Ben bir markayım! Bir şey diyeceğim de tutuyorum kendimi" dedi.

Demet Akalın'dan Gülben Ergen'in sözlerine yanıt: Ben bir markayım!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün sevgilisi Okan Kurt ile birlikte, yakın arkadaşı Deha Bilimler'in 37'inci yaş gününü Arnavutköy'deki bir mekanda kutladı.

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Çıkışta görüntülenen Bilimler, "Demet bana koronavirüs salgını hediyesi Ata altın aldı. En pahalısından..." şeklinde konuştu.

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"ŞANIMIZ YÜRÜSÜN"

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Akalın ise hediye ile ilgili, "Şanımız yürüsün arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

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Bir süredir küs olduğu Fatih Ürek'in bir daha kendisiyle konuşmayacağını açıklaması hakkında yorumda bulunan şarkıcı, "Boşver bile demiyorum. Bu koronavirüs bile insanlara şey olmadı. Ne diyeyim ben ya?" şeklinde konuştu.

"BEN BİR MARKAYIM"

Demet Akalın gazetecilerin, geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen'in marka ve lükse yatırım yapılmaması gerektiği yönündeki açıklamalarının hatırlatması üzerine şu ifadeleri kullandı:

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Gülben için taktım şeyimi. Evet, ben bir markayım! Bir şeyler diyeceğim de tutuyorum kendimi.


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