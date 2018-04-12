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Demet Akalın'dan İbo ile ilgili flaş açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses'in arası Hatay ziyareti sonrası açılmış ve Akalın'ın İbo'nun şarkılarını listesinden çıkardığı iddia edilmişti. Demet Akalın'dan iddialara yanıt geldi

Demet Akalın'dan İbo ile ilgili flaş açıklama

HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı gazetecilere “Taksit ödemeye geldim. Öde öde ancak bitti. Kimse benden doğum günü hediyesi beklemesin. Bülent Ersoy’la küsüp doğum günü geçtiğinde barışacağım” dedi.

Konu İbrahım Tatlıses’in şarkılarını repertuvarından çıkardığı haberlerine geldiğindeyse “Şarkı çıkarma yok” dedi.

'YUSUF YUSUF' POLEMİĞİ

Demet Akalın, sanatçıların Mehmetçik’e moral vermek için Hatay’a yaptığı ziyaret sonrası, her etkinliğe aynı isimlerin gittiğini ifade ederek duruma tepki göstermişti. İbrahim Tatlıses’in konuyla ilgili yaptığı, “Yusuf Yusuf edip gelmedi kimse” açıklaması polemiği alevlendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın ibrahim tatlıses

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