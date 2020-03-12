Demet Akalın’dan bağışıklık güçlendirmek için tavsiyeleri!

Gündeme dair paylaşımlarıyla sosyal medyanın öne çıkan isimleri arasında olan Demet Akalın, bu defa ülkemizde de görülen koronavirüsle ilgili paylaşımda bulundu. Hemen herkes gibi çıkan haberlerden etkilendiğini söyleyen Akalın, akşamları dinlediği doktor açıklamaları sonrasında rahatladığını söylerken sabahları yine depresif bir ruh haline büründüğünü söyledi.

Akalın ayrıca yaptığı bu açıklamanın ardından doktorların bağışıklığı güçlendirmek adına verdiği reçeteyi de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Akalın herkese "şalgam, tarhana çorbası, turşu ve boza" önerdi.

