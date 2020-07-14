Demet Akalın'dan mayolu havuz başı pozları: Eyvah geri döndü

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından havuz başında çekilen mayolu pozlarını paylaştı.

Akalın, Instagram'dan derin göğüs dekolteli siyah mayolu pozunu "Demet Akalın, eyvah geri döndü" notuyla yayınlandı. Fiziği ile dikkat çeken Akalın'ın paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

Seda Sayan, Özlem Yıldız, Mert Vidinli, Öykü Serter gibi ünlü isimler de Akalın'ın fotoğrafına yorum yaptı.

Ünlü şarkıcı kırmızı mayosuyla çekilen havuz başı fotoğrafını ise hikayeler kısmından paylaştı.

Demet Akalın son haftalarda Bodrum'da sahne almaya devam ediyor. Akalın önümüzdeki günlerde ise İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

