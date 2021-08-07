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Demet Akalın'dan Mehmet Şef'e övgü

07.08.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden şef Mehmet Yalçınkaya'ya yangınlarla mücadele kapsamında hazır gıda yardımı yaptığı için teşekkür etti.

Demet Akalın'dan Mehmet Şef'e övgü

Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen popçu Demet Akalın, orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlara desteğini esirgemeyen Mehmet Yalçınkaya'ya sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

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"KAMYONLARLA TAŞITTI"

Kendisi de yardım çağrısında bulunan şarkıcı, ünlü şefe yönelik,"Büyük şef, üstümde kalmasın, sevmez zaten böyle şeyleri ama kamyonlarla hazır gıda taşıttı" ifadelerini kullanarak teşekkür etti.

49 yaşındaki popçu Demet Akalın, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşıma pembe kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

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Demet Akalın Instagram
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