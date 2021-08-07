Demet Akalın'dan Mehmet Şef'e övgü

Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen popçu Demet Akalın, orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlara desteğini esirgemeyen Mehmet Yalçınkaya'ya sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

"KAMYONLARLA TAŞITTI"

Kendisi de yardım çağrısında bulunan şarkıcı, ünlü şefe yönelik,"Büyük şef, üstümde kalmasın, sevmez zaten böyle şeyleri ama kamyonlarla hazır gıda taşıttı" ifadelerini kullanarak teşekkür etti.

49 yaşındaki popçu Demet Akalın, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşıma pembe kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.



