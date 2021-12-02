Demet Akalın'dan şaşırtan çıkış! "Ver 120 kağıt yapalım..."

Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken Demet Akalın, kariyeri ve tavırları ile sık sık magazin gündemine geliyor. Demet Akalın 2006'da çıkarılan Kusursuz 19 ve 2008'de çıkarılan Dans Et albümleriyle başarılı çıkış yakaladı. Aktif sosyal medya kullanıcısı olan Demet Akalın'ın her söylediği gündem oluyor. Akalın'ın katıldığı mücevherat firması etkinliğindeki, "Ver 120 kağıt yapalım..." ifadeleri çok konuşuldu.

DEMET AKALIN'DAN ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ!

Bir mücevherat firmasının etkinliğine katılan ünlü isim Demet Akalın, kendisine gelen canlı yayın isteği üzerine, "Ver 120 kağıt yapalım..." ifadelerini kullanınca ortamda espirili hava esmesine neden oldu. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Demet Akalın Instagram'da, 'demetakalin' kullanıcı adı ile 9,7 milyon takipçisine paylaşım yapıyor. Akalın'ın, Twitter'dan attığı tweetlerde yaptığı yazım hataları sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

MASTERCHEF YARIŞMACISINA SERT SÖZLER

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programını takip eden Demet Akalın, yarışmadaki tavırlarıyla dikkat çeken Dilara Başaran hakkında, ''Dilara her şeyi mahvettin! Ay bu kız ne zaman gidecek ya! Git Dilara git!" demişti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akalın Dilara hakkında, ''Suçunu da kabul etmez hayatta! Iyy'' diye ekleme yapmıştı.



