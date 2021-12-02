MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'dan şaşırtan çıkış! "Ver 120 kağıt yapalım..."

Demet Akalın'dan şaşırtan çıkış! "Ver 120 kağıt yapalım..."

02.12.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinin başlarında mankenlik odaklı ilerleyen Demet Akalın başarıyı müzik sektöründe yakaladı ve pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri oldu. Dobra karakteri ve eğlenceli tavırlarıyla bilinen Demet Akalın bir mücevherat firmasının etkinliğine katıldı ve "Ver 120 kağıt yapalım..." ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Demet Akalın'dan şaşırtan çıkış! "Ver 120 kağıt yapalım..."

Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken Demet Akalın, kariyeri ve tavırları ile sık sık magazin gündemine geliyor. Demet Akalın 2006'da çıkarılan Kusursuz 19 ve 2008'de çıkarılan Dans Et albümleriyle başarılı çıkış yakaladı. Aktif sosyal medya kullanıcısı olan Demet Akalın'ın her söylediği gündem oluyor. Akalın'ın katıldığı mücevherat firması etkinliğindeki, "Ver 120 kağıt yapalım..." ifadeleri çok konuşuldu.

Demet Akalın'dan şaşırtan çıkış!

DEMET AKALIN'DAN ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ!

Bir mücevherat firmasının etkinliğine katılan ünlü isim Demet Akalın, kendisine gelen canlı yayın isteği üzerine, "Ver 120 kağıt yapalım..." ifadelerini kullanınca ortamda espirili hava esmesine neden oldu. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Demet Akalın Instagram'da, 'demetakalin' kullanıcı adı ile 9,7 milyon takipçisine paylaşım yapıyor. Akalın'ın, Twitter'dan attığı tweetlerde yaptığı yazım hataları sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

Demet Akalın'dan şaşırtan çıkış!

MASTERCHEF YARIŞMACISINA SERT SÖZLER

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programını takip eden Demet Akalın, yarışmadaki tavırlarıyla dikkat çeken Dilara Başaran hakkında, ''Dilara her şeyi mahvettin! Ay bu kız ne zaman gidecek ya! Git Dilara git!" demişti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akalın Dilara hakkında, ''Suçunu da kabul etmez hayatta! Iyy'' diye ekleme yapmıştı.

Demet Akalın'dan şaşırtan çıkış!

Demet Akalın'dan şaşırtan çıkış!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldıErkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

''Gururumla oynandı!''

''Gururumla oynandı!''

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.