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Demet Akalın'dan şaşırtan Seren Serengil paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Birbirlerine ağır sözler ederek dostluklarını bitiren Seren Serengil ve Demet Akalın arasındaki buzlar eriyor

Demet Akalın'dan şaşırtan Seren Serengil paylaşımı

Seren Serengil ve Demet Akalın arasındaki buzlar, Serengil’in Okan Kurt’a gönderdiği nikah davetiyesinin ardından erimişti. Akalın, davetiyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak Seren Serengil’e “Çok mutlu ol” yorumunda bulunmuştu.

Demet Akalın son olarak, Seren Serengil'le arasındaki küslüğün tamamen son bulduğunu kanıtlayan bir paylaşımda bulundu.

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Ece Erken ve Seren Serengil'le kendisinin kınasında çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Demet Akalın, bu paylaşımın üzerine "Yakında biz" notunu düştü.

Şimdi ise gözler Seren Serengil'de... Bakalım bu zeytin dalına o ne yanıt verecek!

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Seren Serengil demet akalın

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