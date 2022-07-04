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Demet Akalın'dan şoke eden Survivor iddiası! Önceden biliyor muydu?

04.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor fanatikliği ile bilinen Demet Akalın, sosyal medyada Adem'i desteklemediği için kendisini eleştiren bir takipçisine cevap verirken dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şampiyonu daha önceden bildiğini ima eden Demet Akalın, "Sonucu belki fısıldanmıştır" dedi.

Demet Akalın'dan şoke eden Survivor iddiası! Önceden biliyor muydu?

Açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, sürekli sıkı bir Survivor hayranı olduğunu dile getiriyor. Yarışmayı en başından beri takip eden Akalın, desteklediği Nagihan'ın elenerek final kalmamasının ardından Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Akalın, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

ACUN ILICALI'YA TEPKİ

Desteklediği yarışmacıların iyi bir performans sergilemesine rağmen elenmesini eleştiren şarkıcı, sosyal medyadan yapılan bir paylaşıma yanıt verirken Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Ilıcalı'nın kendi kafasına birinci seçtiğini ima eden Akalın, "Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma… Yazık, günah" ifadelerini kullandı.

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ŞAMPİYONU BİLDİĞİNİ İMA ETTİ

Demet Akalın, bu paylaşımının ardından en başından beri desteklediği Nagihan'ın fotoğrafına yorum yaparak "Allah'ına kurban. Gururumuzsun sen ve senin gibi gerçek yarışmacılar" dedi. Akalın, yorumuna cevap vererek "Son gün Adem'i desteklediğini söyleseydin" diyen takipçisine de "Sonucu belki fısıldanmıştır" diyerek şampiyonu önceden bildiğini ima etti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Demet Akalın
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