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Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı: Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 22:07 | Son Güncelleme

Demet Akalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi. Akalın, "İnanılmaz üzgünüm. Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım. Biz size güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı: Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise istifa haberinin ardından Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla isyan etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu'nun Twitter hesaplarını da etiketleyen Akalın mesajlarında, "Haftalarca çadırlarda yattı Elazığ'da. İnşallah kabul etmezsiniz. Sinir sistemimizi ayakta tutan insanlardan Sayın Soylu. Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım. Biz size güveniyoruz. Umarım kabul etmezsiniz. Adam daha ne yapacak" notlarını yazdı.

demet

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Anahtar Kelimeler:
süleyman soylu, demet akalın,

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
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sende ne yalakasın be
yalakalık yapma abartma tuzun kuru tabi:)
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