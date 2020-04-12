Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı: Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise istifa haberinin ardından Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla isyan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu'nun Twitter hesaplarını da etiketleyen Akalın mesajlarında, "Haftalarca çadırlarda yattı Elazığ'da. İnşallah kabul etmezsiniz. Sinir sistemimizi ayakta tutan insanlardan Sayın Soylu. Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım. Biz size güveniyoruz. Umarım kabul etmezsiniz. Adam daha ne yapacak" notlarını yazdı.





