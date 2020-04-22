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Demet Akalın'dan Türk mutfağına karşı İtalyan mutfağını öven Şeyma Subaşı'na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 01:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen ve "Türk yemekleri, İtalya'nın yemekleriyle yarışamaz. İtalya mutfağı, dünyanın en iyi mutfağıdır" diyen Şeyma Subaşı'na tepki gösterdi.

Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video sosyal medyada çok konuşuldu. Yemek kültürlerinin karşılaştırıldığı bir yayın yapan Subaşı, İtalyan mutfağını öve öve bitiremedi.

“Geleneksel Türk yemeğiniz nedir?” sorusuna, “Patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail'de de var” cevabını veren Subaşı; İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğu dile getirdi. Subaşı, “İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip” şeklinde konuştu.

“Biz yemeklere bolca zeytinyağı, sarımsak ve domates koymayı çok severiz.“ diyen Subaşı'na, sevgilisi Guido Senia da destek verdi.

DEMET AKALIN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Şayma Subaşı'nın sözlerine Şarkıcı Demet Akalın'dan sert tepki geldi. Akalın, Subaşı'na "Ağzının tadını bilsen burnunun bokunu yerdin" sözleri ile tepki gösterdi. Demet Akalın, Twitter hesabından Şeyma Subaşı'yı eleştiren paylaşımlara da yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Akalın bir paylaşıma da, "Türk yemeği denince aklına kimin ‘patlıcan’ gelir" yorumunu yaptı.

dd

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Şeyma Subaşı,

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