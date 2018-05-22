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Demet Akalın Doğu Demirkol'un diline düştü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Doğu Demirkol Demet Akalın'a gönderme yapmaya devam ediyor

Demet Akalın Doğu Demirkol'un diline düştü!

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı'nın başrol oyuncusu Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından Demet Akalın'ı ti'ye almaya devam ediyor.

Cannes Film Festivali'ndeki galada Ahlat Ağacı filminin oyuncuları basına poz vermiş ve görüntülerde oyuncu Doğu Demirkol'un Hazar Ergüçlü'nün önüne çıkıp elbisesini kapatmasına Demet Akalın'dan sert tepki gelmişti. Bunun üzerine Akalın'a sosyal medyada takipçileri ağır eleştirilerde bulunmuştu.

EİFFEL'İ DE KAPATMIŞ
Doğu Demirkol, Demet Akalın'ın tepkisine karşılık son paylaşımında "Eiffel'i de kapatmış! Kim bu! Tanımıyorum ya tanımıyorum" diyerek gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
doğu demirkol demet akalın

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