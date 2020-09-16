Demet Akalın estetiksiz halini paylaştı! Takipçileri inanmayınca kızını örnek gösterdi!

Demet Akalın sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Toplumsal ve güncel konulara karşı sosyal medya üzerinden fikirlerini söylemekten çekinmeyen Akalın takipçilerine nostalji rüzgarı estirdi. Sanat dünyasına ilk adım attığı yıllara dair bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı estetiksiz halini hayranlarının beğenisine sundu. Sevilen popçunun fotoğrafı adeta yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri ünlü sanatçıya photoshop imasında bulundu.

‘ESTETİKSİZ FENA DEĞİLİM’

Ünlü popçu Demet Akalın 90’lı yıllarda Yaşar Alptekin’in mankenlik kursuna gitmişti. Neşe Erberk tarafından keşfedilen Akalın kariyerine mankenlik yaparak başlamıştı. Mankenliğin yanında 1996’da ilk stüdyo albümü Sebebim’i çıkartan Akalın, müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. 20’li yaşlarında defilelerde boy gösteren Demet Akalın aynı zamanda gazinolarda şarkıcılık yapıyordu. O döneme ait bir fotoğrafı paylaşan Akalın estetiksiz haliyle Ebru Gündeş’e benzetildi.

Estetiksiz fotoğrafına ünlü popçu, “Estetiksiz fena değilim. İnanmayan Hira’ya baksın” notunu ekledi. Demet Akalın’ın fotoğrafına Gülşah Saraçoğlu ve Seda Sayan gibi ünlü isimler yorum yaptı.

