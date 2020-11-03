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Demet Akalın güzelleşeyim derken...

03.11.2020 09:59 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın güzelleşeyim derken...

Popçu Demet Akalın, takipçilerinin "Boynuna ne oldu?" sorusuna yanıt verdi. Konuyla ilgili "Boynum gençlik aşısından 15 gündür böyle. Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın" ifadelerini kullanan Akalın, takipçilerini uyardı.

Gençlik aşısı kurbanı olan 48 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, takipçilerinin gözünden kaçmayan bir detaya açıklık getirdi.

Yaptırdığı estetik müdahaleden sonra boynunun halini paylaşan Akalın, takipçilerine uyarılarda bulundu.

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"Boynuna ne oldu?" sorusuna yanıt veren Demet Akalın, "Boynum gençlik aşısından 15 gündür böyle. Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın" ifadelerini kullandı.

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"Benim cildim gibi, size de alerji yapabilir" diyen Akalın, "Tanımadığınız, güvenmediğiniz hekim bile olsa yaptırmayın! Kendi her zaman gittiğim klinik değil. Bu yüzden ısrar edenlerden lütfen uzak durun" şeklinde konuştu.

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