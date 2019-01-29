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Demet Akalın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 23:24 | Son Güncelleme

Sunucu Ece Erken’in kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Demet Akalın hakkında aldırdığı 1 aylık “şiddet tehdidi, hakaret aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması” yönündeki tedbir kararı kaldırıldı.Sunucu Ece Erken, kendisi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Demet Akalın hakkında mahkemeden aldırdığı 1 aylık “şiddet tehdidi, hakaret aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması” yönündeki karara Akalın itiraz etti.İstanbul 9 Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvuran Demet Akalın, verilen tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

Sunucu Ece Erken’in kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Demet Akalın hakkında aldırdığı 1 aylık “şiddet tehdidi, hakaret aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması” yönündeki tedbir kararı kaldırıldı.
Sunucu Ece Erken, kendisi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Demet Akalın hakkında mahkemeden aldırdığı 1 aylık “şiddet tehdidi, hakaret aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması” yönündeki karara Akalın itiraz etti.
İstanbul 9 Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvuran Demet Akalın, verilen tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Akalan’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Ece Erken’in TV programı ve sosyal medya aracılığıyla Demet Akalın’a yönelik ağır hakaret içeren ifadeler kullandığını, alenen ve yayın yoluyla Demet Akalın’ı tehdit ettiğini ve haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği kaydedildi. Demet Akalın’ın kimseye hakaret ya da aşağılama içeren eyleminin olmadığı belirtilen itiraz dilekçesinde, bu nedenle 8. Aile Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararının kaldırılmasını talep edildi.
Talebi değerlendiren İstanbul 9. Aile Mahkemesi, talebi karara bağladı.
Mahkeme kararında tedbir kararı verilen olayın niteliği ve oluş biçimine göre tedbir isteyen ile aleyhine tedbir istenilenin konumları da dikkate alınarak 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair yasa kapsamında olmadığı belirtildi. Demet Akalın’ın yaptığı itirazın kabulüne karar veren mahkeme, İstanbul 8 Aile Mahkemesi’nin verdiği 1 aylık tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

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