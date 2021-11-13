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Demet Akalın hamile mi? O fotoğrafları kafaları karıştırdı

13.11.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile mutlu bir birliktelik yaşayan şarkıcı Demet Akalın'ın hamile olduğu öne sürüldü.

Demet Akalın hamile mi? O fotoğrafları kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde Hadise ile arasındaki buzları eriten 49 yaşındaki Demet Akalın, ünlü şarkıcının markası için objektif karşısına geçmiş ve Hadise'nin koleksiyonunda yer alan siyah bir elbiseyi giymişti. Demet Akalın'ın bu pozlarında karnındaki şişlik takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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HAMİLE Mİ?

Demet Akalın'ın elini karnına koyarak poz vermesi de, "Ünlü şarkıcı hamile mi?" ve "Hira'ya kardeş mi geliyor?" sorularının ortaya atılmasına neden oldu. Takipçileri popçunun gönderisine, "Karnını tutunca 'Hamileyim' diyecek diye sevinmiştim" şeklinde yorumlar yaptı.
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Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın ise konuyla ilgili suskunluğunu koruyor.

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Öte yandan geçtiğimiz aylarda kızıyla dans videosunu "En güzeli eve dönüş" notuyla takipçileriyle paylaşan Akalın'ın gönderisine bazı kullanıcılar "Demet Akalın hamile mi?" sorusunu yorumlarda sormuştu.

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Demet Akalın
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