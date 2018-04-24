Demet Akalın'ı çıldırtan yorum!

Önceki gün bir Instagram sayfasında Demet Akalın'ın fotoğrafı paylaşıldı. İlginç şapkası ve eşofmanı ile dikkat çeken Demet Akalın'ın fotoğrafının altına bir takipçi, "Yarım Elma diye bir dizi vardı. Rahmetli Erdal Tosun oynuyordu. Orada görgüsüz, zengin birini canlandırıyordu. Adı da Medeni Karpuz'du. Aha tam da bu karı o işte Medeni Karpuz" yazdı.

DEMET AKALIN ÇILDIRDI

Bu yorum Demet Akalın'ı oldukça sinirlendirdi. Demet Akalın takipçisine şu sözlerle yanıt verdi:

''ANCA RÜYANDA GÖRÜRSÜN''

"Karıyı sana aynen iade ediyorum. Allah bana vermiş sen otur konuş diye. Bir düşün bakalım şimdi sen niye o tarafta beni konuşuyorsun. Ancak rüyanda görebileceğin kıyafete iyice bak. Medeniyetsiz Karpuz... Karı... Ay ay seviye yerlerde.''