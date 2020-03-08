Demet Akalın'ı üzen haber!

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Demet Akal\u0131n'\u0131n teyzesi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\n\nSosyal medya hesab\u0131ndan teyzesi ile foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan Demet Akal\u0131n, ac\u0131 haberi duyurdu. Akal\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131na "Teyzem gitti.. Mekan\u0131 cennet olsun..." yazd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Taksim'de yar\u0131m g\u00fcnde toplad\u0131\u011f\u0131 para pes dedirtti'\u00c7ocu\u011fum babas\u0131z b\u00fcy\u00fcd\u00fc''Adanal\u0131'n\u0131n g\u00fczelinin bu halini unutun! Olay oldu
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