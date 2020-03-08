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Demet Akalın'ı üzen haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın'ın teyzesi hayatını kaybetti. Akalın acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demet Akalın'ı üzen haber!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın teyzesi hayatını kaybetti.

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Sosyal medya hesabından teyzesi ile fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, acı haberi duyurdu. Akalın paylaşımına "Teyzem gitti.. Mekanı cennet olsun..." yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Demet Akalın teyzesi,

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