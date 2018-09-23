Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Evlerine haciz geldikten sonra boşanmaya karar veren Demet Akalın ve Okan Kurt ikilisi gündemden düşmüyor!

Demet Akalın boşanmanın ardından sık sık yaptığı açıklamalarla haberlere konu olsa da Okan Kurt hiçbir açıklama yapmamasıyla dikkat çekmişti.

Biten evliliğinin ardından pek fazla yorumda bulunmayan Okan Kurt, boşanma sonrası ilk kez kızı Hira’yla bir araya geldi.

Demet Akalın’ın “Kızımız Hira’yla ilgili bilgileri benden değil dadısından alıyor, ben onunla telefonda bile konuşmuyorum” dediği Okan Kurt, kızıyla oyun parkında vakit geçirirken çekilmiş karesini; “Benim Aşkım, güzel kokulum. Baban yoluna kurban olsun Senin” notuyla paylaştı.

Kurt'un bu duygusal paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.



