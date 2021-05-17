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Demet Akalın'ın aşı isyanı! 'Kaldıysa şırıngada bir damla falan...'

17.05.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın'dan bu defa aşı isyanı geldi.

Demet Akalın'ın aşı isyanı! 'Kaldıysa şırıngada bir damla falan...'

Son günlerde gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, aşılanmanın gerisinde kalmamız ve ülkeye gelen yabancı turistlerden aşı zorunluluğu beklenmesi yönünde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

demet

Son olaran bugün yaptığı paylaşımda "Mayıs'a kadar ülkenin %60'ı aşılanacak derken bu oran %13'te kalmış. Sınır dışı tüm Müslüman kardeşlerinizi aşıladıysak, artık bizi bir bir aşılasak mı? KAldıysa şırıngada bir damla falan rica etsek" diyen Demet Akalın, kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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