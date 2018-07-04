Demet Akalın'ın fotoğraf çekiminde giydiği ceket sosyal medyayı ikiye böldü

Yeni single çalışması için objektiflerin karşını geçen Demet Akalın'ın ceketinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Bir süredir yeni single için stüdyoya kapanan Demet Akalın'ın, giydiği Gucci marka 33 Bin TL'lik ceketiyle sosyal medyaya damga vurdu.

SERVET DEĞERİNDEKİ CEKET SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medya kullanıcıların bazıları Demet Akalın'ın servet değerindeki ceketini çok beğenirken, kullanıcılar ise hiç beğenmediklerini belirttiler. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Demet Akalın'ın yeni şarkısının tanıtımı için böyle pahalı bir ceket giydiğini savundu.

