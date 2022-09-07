Demet Akalın'ın Giresun'a yaptırdığı okula babasının adını verildi

Ünlü şarkıcının desteğiyle Giresun Alucra’daki köy okulu yenilendi. Köy halkı da Akalın’ın bu jestine karşılık iki sınıflık okuma yazma okuluna ünlü şarkıcının Trafik kaza sonucu hayatını kaybeden babası Ali Akalın’ın adını verdi.

'İNŞALLAH DAHA BÜYÜKLERİNİ YAPTIRMAK NASİP OLSUN'

Okulun fotoğraflarını sosyal medya hesabında da paylaşan ünlü şarkıcı takipçilerine yardım çağrısında bulundu:

“Ders yılı başlarken inşallah daha büyüklerini yaptırmak nasip olsun. Muhtarımız istemese de küçük kütüphanesinin kitapları eksik. Ben defter kalemleri yolluyorum, yardım etmek isteyen olursa diye yazdım.”



