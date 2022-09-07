MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'ın Giresun'a yaptırdığı okula babasının adını verildi

Demet Akalın'ın Giresun'a yaptırdığı okula babasının adını verildi

07.09.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, Beşiktaş Spor Kulübü’nün kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları projesine destek verdi ve Giresun Alucra'da okul yaptırdı. Ünlü şarkıcının yaptırdığı okula, trafik kazasında hayatını kaybeden babasının adı verildi.

Demet Akalın'ın Giresun'a yaptırdığı okula babasının adını verildi

Ünlü şarkıcının desteğiyle Giresun Alucra’daki köy okulu yenilendi. Köy halkı da Akalın’ın bu jestine karşılık iki sınıflık okuma yazma okuluna ünlü şarkıcının Trafik kaza sonucu hayatını kaybeden babası Ali Akalın’ın adını verdi.

'İNŞALLAH DAHA BÜYÜKLERİNİ YAPTIRMAK NASİP OLSUN'

Okulun fotoğraflarını sosyal medya hesabında da paylaşan ünlü şarkıcı takipçilerine yardım çağrısında bulundu:

631852c5e4bfdc2ee431e1f9

“Ders yılı başlarken inşallah daha büyüklerini yaptırmak nasip olsun. Muhtarımız istemese de küçük kütüphanesinin kitapları eksik. Ben defter kalemleri yolluyorum, yardım etmek isteyen olursa diye yazdım.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen Sibil Çetinkaya’dan estetik itirafı geldi! "Ufak dokunuşlar yaptırdım"Fenomen Sibil Çetinkaya’dan estetik itirafı geldi! "Ufak dokunuşlar yaptırdım"
O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...
270 kilo olduğu söyleniyordu! Gerçek ortaya çıktı270 kilo olduğu söyleniyordu! Gerçek ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın sosyal medya ünlü şarkıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Asgari ücret 2023 zammı için hesaplar başladı!

Asgari ücret 2023 zammı için hesaplar başladı!

Bir TikTok çılgınlığı: Slugging! Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Bir TikTok çılgınlığı: Slugging! Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu

Annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

En büyük düşman kahve diye biliniyordu...

En büyük düşman kahve diye biliniyordu...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.