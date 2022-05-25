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Demet Akalın'ın paylaşımında 'Reynmen' detayı! Söylemezsem Olmaz'daki yayını açıp sert konuştu: "Ama zenginlik değil o, altın teri!"

25.05.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın; Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun magazin yorumculuğu yaptığı Söylemezsem Olmaz programının bugün canlı olarak ekrana gelen yayını açıp Reynmen'e ilişkin paylaşımda bulundu. Arto'nun "4 milyon ödemesi gereken Reynmen 2 bin liraya isyan etti" başlığıyla verilen haber üzerine yaptığı yoruma hak veren Demet Akalın'ın 'Reynmen' paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

Demet Akalın'ın paylaşımında 'Reynmen' detayı! Söylemezsem Olmaz'daki yayını açıp sert konuştu: "Ama zenginlik değil o, altın teri!"

Demet Akalın; ev halini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Sık sık Survivor, Söylemezsem Olmaz gibi programları izlerken paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı yorum gelişmelere ilişkin yorum yapmaktan da geri durmuyor.

Demet Akalın paylaşımında 'Reynmen' detayı! Söylemezsem Olmaz'daki yayını açıp sert konuştu:

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun magazin yorumculuğu yaptığı Söylemezsem olmaz programını izleyen Demet Akalın, Reynmen ile ilgili bir haber üzerine dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Demet Akalın paylaşımında 'Reynmen' detayı! Söylemezsem Olmaz'daki yayını açıp sert konuştu:

ARTO'DAN ÇARPICI 'REYNMEN' YORUMU

Arto, Söylemezsem Olmaz programında, lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen'in sözlerine yer verilen haber üzerine konuştu.

Demet Akalın paylaşımında 'Reynmen' detayı! Söylemezsem Olmaz'daki yayını açıp sert konuştu:

Arto, "Toplum, onlar adına daha zengin olan birisi konuştuğunda topa tutuyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi. "Kimse sokaktan toplamıyor, herkes çalışarak kazanıyor" ifadelerini kullanan Seren Serengil'in araya girmesi üzerine Arto konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya standardında durum ne ise onunla karşılaştırıyor"

Demet Akalın paylaşımında 'Reynmen' detayı! Söylemezsem Olmaz'daki yayını açıp sert konuştu:

DEMET AKALIN'DAN 'REYNMEN' PAYLAŞIMI

Demet Akalın, Söylemezsem Olmaz yayınında çektiği story'i paylaşarak "Hay yaşa Arto! Ama zenginlik değil o, alın teri!" notunu düştü.

Demet Akalın paylaşımında 'Reynmen' detayı! Söylemezsem Olmaz'daki yayını açıp sert konuştu:

Demet Akalın paylaşımında 'Reynmen' detayı! Söylemezsem Olmaz'daki yayını açıp sert konuştu:

REYNMEN'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Aracının deposunu doldurmak için 2 bin 150 TL ödeyen şarkıcı ve YouTube fenomeni Reynmen, "Ben sadece benzin almak istemiştim" diyerek ödediği tutar üzerine eleştiride bulunmuştu.

Demet Akalın'ın paylaşımında 'Reynmen' detayı! Söylemezsem Olmaz'daki yayını açıp sert konuştu:

"ÇOK GARİPSİNİZ!"

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine Reynmen, kendisini şu sözlerle savunmuştu:

"Bu durumun benim paramın olup olmamasıyla hiçbir alakası yok. Eğer bir şeye pahalıysa pahalı demek. Çok garipsiniz ya"

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Bircan Bali Demet Akalın Reynmen Seren Serengil
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