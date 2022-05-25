Demet Akalın'ın paylaşımında 'Reynmen' detayı! Söylemezsem Olmaz'daki yayını açıp sert konuştu: "Ama zenginlik değil o, altın teri!"

Demet Akalın; ev halini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Sık sık Survivor, Söylemezsem Olmaz gibi programları izlerken paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı yorum gelişmelere ilişkin yorum yapmaktan da geri durmuyor.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun magazin yorumculuğu yaptığı Söylemezsem olmaz programını izleyen Demet Akalın, Reynmen ile ilgili bir haber üzerine dikkat çeken bir yorumda bulundu.

ARTO'DAN ÇARPICI 'REYNMEN' YORUMU

Arto, Söylemezsem Olmaz programında, lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen'in sözlerine yer verilen haber üzerine konuştu.

Arto, "Toplum, onlar adına daha zengin olan birisi konuştuğunda topa tutuyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi. "Kimse sokaktan toplamıyor, herkes çalışarak kazanıyor" ifadelerini kullanan Seren Serengil'in araya girmesi üzerine Arto konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya standardında durum ne ise onunla karşılaştırıyor"

DEMET AKALIN'DAN 'REYNMEN' PAYLAŞIMI

Demet Akalın, Söylemezsem Olmaz yayınında çektiği story'i paylaşarak "Hay yaşa Arto! Ama zenginlik değil o, alın teri!" notunu düştü.

REYNMEN'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Aracının deposunu doldurmak için 2 bin 150 TL ödeyen şarkıcı ve YouTube fenomeni Reynmen, "Ben sadece benzin almak istemiştim" diyerek ödediği tutar üzerine eleştiride bulunmuştu.

"ÇOK GARİPSİNİZ!"

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine Reynmen, kendisini şu sözlerle savunmuştu:

"Bu durumun benim paramın olup olmamasıyla hiçbir alakası yok. Eğer bir şeye pahalıysa pahalı demek. Çok garipsiniz ya"



