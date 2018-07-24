Demet Akalın'ın yeni imajı şaşırttı!

Bodrum’da sahne alan ünlü pop sanatçısı Demet Akalın’ın yeni imajı ve çizmeleri konsere damga vurdu. 10 bin liralık çizmeleri ile sahnenin tozunu attıran Akalın artık kasnak transparan elbise giymek istemediğini hayranları ile paylaştı.

Akalın'ın yeni imajı ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

Saç stili, giydiği elbise ve çizmesiyle farklı bir görüntüye bürünen Akalın, enerjisi ve esprileriyle hayranlarını kahkahalara boğdu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü sanatçıya hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Birçok hayranı da ünlü sanatçının sahne performansını sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Fotoğraf çektirmek isteyen Akalın hayranları birbirleri ile yarıştı.

10 BİN LİRALIK ÇİZME

Gece geç saatlere kadar süren konserde ön çok dikkat çeken ise ünlü sanatçının çizmeleri oldu. Dünyaca ünlü bir markanın çizmelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı. 10 bin bin lira değerindeki dizüstüne kadar çıkan çizmeleri ile sahnenin tozunu attırdı. Dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan Akalın sevenlerine, takılmadan da duramadı.Kasnak transparan elbiseden bıktı.