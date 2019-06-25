MAGAZİN

Demet Akalın kendi rekorunu kırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2019 09:55 | Son Güncelleme

Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın ‘Ateş’ ismini verdiği kariyerinin 11. albümü ile bu geleneğini bozmadı! Radyo ve müzik kanallarının en çok istek alan isimlerinden biri olan Demet Akalın, yeni şarkılarıyla da yine kendi rekorunu kırıyor.

Demet Akalın kendi rekorunu kırdı

Albümünün en çok istek alan şarkılarından olan “Esiyor” şarkısına Tamer Aydoğdu yönetmenliğine klip çeken Demet Akalın arka arakaya yeni şarkılarını kliplendirmeye devam ediyor.

Demet Akalın Foto (2)

Hayranlarından gelen yoğun istek üzerine albümünün 3’ncü klibi olan “Esiyor” seçen Demet Akalın önümüzdeki hafta da ünlü şarkıcı Haktan ile düet yaptığı “Yekten” şarkısı için kamera karşısına geçecek.

Demet Akalın Foto (3)

Demet Akalın 1 Ağustos Perşembe günü İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda Turkcell Yıldızlı Geceler Konserlerinde vereceği konseri için şimdiden hazırlıklara başladı.

Demet Akalın Foto (4)

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