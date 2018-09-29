MAGAZİN

Demet Akalın, kendisine büyü yapıldığını iddia etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Demet Akalın, 6 senelik eşi Okan Kurt'la evliliğini sonlandırdıktan sonra buhran dolu günler geçiriyor. Akalın, sosyal medya hesabından kendisine büyü yapıldığını iddia etti.

Demet Akalın, kendisine büyü yapıldığını iddia etti

Eski eşi Okan Kurt’un borçlarından dolayı evine haciz gelen ve ardından ani bir kararla 6 yıllık evliliğini bitirme kararı alan 46 yaşındaki başarılı şarkıcı Demet Akalın, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden. Boşanmanın ardından kendini işine ve kızı Hira’ya ayıran Akalın, şu sıralar zor günleri atlatmaya çalışıyor.

Akalın, Instagram hesabından takipçileriyle dün akşam canlı yayın gerçekleştirdi. Yayın sırasında Demet Akalın, evinin yoluna büyü yapıldığını iddia etti.


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