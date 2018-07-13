Demet Akalın 'Masa örtüsüyle pişti oldum'

Demet Akalın aynı zamanda sahne aldığı Bodrum'da bir yandan da tatilini sürdürüyor. Yakın arkadaşları Kerimcan Durmaz, Fatih Ürek, Özlem Yıldız, Işın Karaca'yla birlikte tatil yapan Akalın, önceki akşam Hakan Altun'un Bodrum'da sahne aldığı mekanda eğlendi.
Eğlence öncesi Fatih Ürek'le bir mekanda yemek yiyen Demet Akalın, üzerindeki kıyafetin masa örtüsüyle aynı olduğunu görünce kameraya sarıldı. Çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaşan Akalın, 'Masa örtüsüyle piştiyim' notunu düştü.
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