MAGAZİN

Demet Akalın 'Masa örtüsüyle pişti oldum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 02:26 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla en dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Bodrum'da hem tatilini geçiren hem de sahne alan Akalın, üzerindeki kıyafetiyle aynı renk ve desende olan masa örtüsüyle fotoğrafını çekerek 'Masa örtüsüyle pişti oldum' notuyla paylaştı.

Demet Akalın 'Masa örtüsüyle pişti oldum'

Demet Akalın aynı zamanda sahne aldığı Bodrum'da bir yandan da tatilini sürdürüyor. Yakın arkadaşları Kerimcan Durmaz, Fatih Ürek, Özlem Yıldız, Işın Karaca'yla birlikte tatil yapan Akalın, önceki akşam Hakan Altun'un Bodrum'da sahne aldığı mekanda eğlendi.

Eğlence öncesi Fatih Ürek'le bir mekanda yemek yiyen Demet Akalın, üzerindeki kıyafetin masa örtüsüyle aynı olduğunu görünce kameraya sarıldı. Çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaşan Akalın, 'Masa örtüsüyle piştiyim' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın kerimcan durmaz

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