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  4. Demet Akalın, MasterChef Dilara'ya tepki gösterdi: Her şeyi mahvettin!

Demet Akalın, MasterChef Dilara'ya tepki gösterdi: Her şeyi mahvettin!

04.12.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır ‘MasterChef’ yarışmasının sıkı bir takipçisi olan Demet Akalın, Instagram hesabından paylaştığı videoda, MasterChef Dilara Başaran için dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Demet Akalın, MasterChef Dilara'ya tepki gösterdi: Her şeyi mahvettin!

Son olarak şarkıcı Demet Akalın'ın, MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran hakkında yaptığı yorum sosyal medyayı salladı.

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"GİT DİLARA GİT"

Ünlü şarkıcı, bu defa MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran hakkındaki sözleriyle konuşuldu. MasterChef'i izlediği anları paylaşan Demet Akalın, yarışmadaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Dilara Başaran hakkında, ''Dilara her şeyi mahvettin! Ay bu kız ne zaman gidecek ya! Git Dilara git!'' ifadelerini kullandı.

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Akalın, paylaşımına ''Suçunu da kabul etmez hayatta! Iyy'' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Masterchef
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