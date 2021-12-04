Demet Akalın, MasterChef Dilara'ya tepki gösterdi: Her şeyi mahvettin!

Son olarak şarkıcı Demet Akalın'ın, MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran hakkında yaptığı yorum sosyal medyayı salladı.

"GİT DİLARA GİT"

Ünlü şarkıcı, bu defa MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran hakkındaki sözleriyle konuşuldu. MasterChef'i izlediği anları paylaşan Demet Akalın, yarışmadaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Dilara Başaran hakkında, ''Dilara her şeyi mahvettin! Ay bu kız ne zaman gidecek ya! Git Dilara git!'' ifadelerini kullandı.

Akalın, paylaşımına ''Suçunu da kabul etmez hayatta! Iyy'' notunu düştü.





