Demet Akalın Narin Güran davası için sessiz kalmadı! 'Mahkeme canlı verilse...'

Diyarbakır'da kaybolduktan tam 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava başladı.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Herkesin gözünün kulağının orada olduğu dava için ünlü şarkıcı Gülben Ergen soluğu Diyarbakır'da aldı.

Gülben Ergen'in duruşma salonuna alınıp avukatların dışarıda kalması ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayı ilk günden bu yana takip eden isimlerden biri olan Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

Duruşmaya ilişkin bir paylaşım yapan Akalın "Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu önerisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'Keşke öyle bir şey olsaydı', 'vallahi doğru söyledin', 'öneri olarak sunun belki kabul edilir' gibi yorumlar yapıldı.