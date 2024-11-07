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Demet Akalın Narin Güran davası için sessiz kalmadı! 'Mahkeme canlı verilse...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.11.2024 12:38
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin dava bugün başladı. Gülben Ergen duruşma için soluğu Diyarbakır'da alırken Demet Akalın'dan yorum gecikmedi. Ünlü ismin önerisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın Narin Güran davası için sessiz kalmadı! 'Mahkeme canlı verilse...'

Diyarbakır'da kaybolduktan tam 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava başladı.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

1 narin

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Herkesin gözünün kulağının orada olduğu dava için ünlü şarkıcı Gülben Ergen soluğu Diyarbakır'da aldı.

salon

Gülben Ergen'in duruşma salonuna alınıp avukatların dışarıda kalması ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayı ilk günden bu yana takip eden isimlerden biri olan Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

Duruşmaya ilişkin bir paylaşım yapan Akalın "Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek" ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu önerisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'Keşke öyle bir şey olsaydı', 'vallahi doğru söyledin', 'öneri olarak sunun belki kabul edilir' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Gülben Ergen Narin Güran
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