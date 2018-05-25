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Demet Akalın Nihat Doğan hakkında koruma kararı aldırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın mahkemeye başvurarak, türkücü Nihat Doğan hakkında 3 ay süreyle koruma kararı aldırdı.

Demet Akalın Nihat Doğan hakkında koruma kararı aldırdı

Mahkeme kararına göre; Nihat Doğan, Demet Akalın ile ilgili şiddet aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak. Posta’nın haberine göre, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek. Koruma kararına uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis yatacak.

BU SÖZLER KIZDIRMIŞTI

Nihat Doğan, Demet Akalın’ın kuzeninin oğlu vefat edince şunları yazmıştı: “Ota b..a timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın çizmesine vermekle övündüğü 30 bin TL’yi sağlığın için harcasaydı bugün anneciğinle iftarını yapacaktın” ifadelerini kullandı.

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demet akalın Nihat Doğan

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