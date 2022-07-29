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Demet Akalın o görüntüleri görünce çıldırdı! "Yabancı uyrukluymuş! Bir s.... gidin"

29.07.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yolunu değiştirerek yerden yatan köpeği ezmeye çalışan yabancı uyruklu adama küfretti.

Yalova'da şirket kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle 2 bin 40 TL ceza uygulanan 22 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Görüntüyü izleyen Demet Akalın ise sessiz kalmadı.

DEMET AKALIN KÜFRETTİ

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Instagram hesabından videoyu yayınlayarak küfretti. Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Yabancı uyrukluymuş! Bir s.... gidin ülkelerine artık yettiniz be" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, aracıyla seyir halindeyken benzin istasyonunda yerde yatan köpeği fark etti. Yolunu değiştirerek istasyona giren Halaf, aracıyla köpeğin üzerinden geçti. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL cezayla serbest bırakıldı.

İL GÖÇ İDARESİ'NE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilen Halaf'a, ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

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