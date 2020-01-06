MAGAZİN
  4. Demet Akalın: Öğretmenlerin yüzüne bakmaya utanıyorum

Demet Akalın: Öğretmenlerin yüzüne bakmaya utanıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, uzun bir süre ülke gündemini meşgul eden Doğa Koleji'yle ilgili yaşanan süreci yakından takip ediyor. Akalın, satış işlemi gerçekleşmesine rağmen parasını alamayan öğretmenlere destek vermeyi sürdürüyor.

Demet Akalın: Öğretmenlerin yüzüne bakmaya utanıyorum

Kızı Hira’yı Doğa Koleji’ne gönderen ve sosyal medya hesabından da zaman zaman kızıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Demet Akalın, kolejin maddi krize girmesi sonrasında gelişmeleri yakından takip etmiş ve burada öğretmenlerin yaşadığı mağduriyeti de gözler önüne sermişti.

Ünlü şarkıcı yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini gelişmelerden haberdar etmeyi sürdürüyor.

demet-akalin-ic

Kolejin İTÜ VAKFI’na satışının ardından herkes sorunun biteceğini ve öğretmen maaşlarının ödeneceğini düşünürken, henüz olumlu bir gelişme yaşanmadığını ve maaşların ödenmediğini hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla ilan etti. Akalın açıklamasında 'öğretmenlerin yüzüne bakmaya utanıyorum' dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştıTuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı
Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya ilginç yanıt!Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya ilginç yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın Demet Akalın doğa koleji

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya için soyundu: Saatler içinde 500.000 dolar topladı

İnanılmaz kampanya! Bağış yapana çıplak poz

77. Altın Küre (Golden Globe) Ödül Töreni'nde kırmızı halı şıklığı

Göğüsler ödüllerin önüne geçti!

Şahan Gökbakar'dan Sibel Ünli paylaşımı! 'Seni yaşatamadı bu devlet!'

Türkiye'yi sarsan intiharla ilgili sert paylaşım! 'Seni yaşatamadı bu devlet!'

Oğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Bomba iddia! Annesi beğenmişti! Aşk mı yaşıyorlar?

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya yanıt: "Ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım"

Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya ilginç yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.