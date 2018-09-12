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Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 09:28 | Son Güncelleme

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un şirketine ait 150 milyon liralık borcu hiç dert etmedi. Ancak iddialara göre aylar önce onu şu sözlerle ikaz etti: 'Gerekirse borcu birlikte öderiz ama kırmızı çizgim kızımız Hira...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Okan Kurt'un aile şirketi olan Martaş Lojistik'in işleri üç yıl önce bozuldu. Zamanla şirketin borçları 150 milyon liraya kadar dayandı.

Ama Okan Kurt, eşi Demet Akalın'a hep "Bu borç benim ve ailemin, seni hiç etkilemeyecek" diye sözler verdi. Demet Akalın da bu güvenceye dayanarak hep eşine destek oldu.

HACİZ, KIRMIZI ÇİZGİ OLDU

Ancak Demet Akalın iddialara göre, "Gerekirse borcu birlikte öderiz dert değil ama bu borç evimizde huzursuzluk çıkarır, kızımız Hira'yı etkilerse o gün bu iş biter" dedi.

Önceki gün Beykoz'daki evlerine haciz gelip eşyalarına el konunca Demet Akalın, dediğini yaptı ve dava açıp boşandı.

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6 YILLIK EVLİLİK 10 DAKİKADA SONA ERDİ

Demet Akalın-Okan Kurt çifti, dün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Duruşmaya ayrı ayrı gelen çiftin moralleri bozuktu. Toplam 10 dakika süren dava için gizlilik kararı alındı. Hira'nın velayeti anneye verilirken, Akalın, Kurt'tan nafaka ve tazminat talep etmedi. (Posta)

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