Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. Akalın'ın Instagram'da sık sık reklam yapmasına takan bir takipçisi açtı ağzını yumdu gözünü.

Akalın'ı çirkin giyinmekle ve reklam yapmakla suçlayan takipçisi ünlü şarkıcıdan belki de hiç beklemediği bir tepki aldı.

Demet Akalın fotoğrafının altına gelen yoruma yanıt verdi. Akalın yanıtında "abla otur işte osura osura mis gibi İsviçre'nde yok orada tabii böyle salça olacak şeyler, hadi canım hadi..." yazdı.

