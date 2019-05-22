MAGAZİN

Demet Akalın sabahın dördünde paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın yoğun bir albüm ve konser maratonuna girmeden hemen önce Amerika'ya uçtu.

Demet Akalın sabahın dördünde paylaştı

İşlerinden vakit buldukça aile fertleriyle birlikte yurt dışına giden Demet Akalın, yaz koşturmaları başlamadan önce soluğu Amerika’da aldı. Kısa bir süre öncesine kadar aile fertleriyle birlikte Maldivler’de tatilde olan Akalın, yurda döndükten kısa bir süre sonra bu defa Amerika’ya uçtu.

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Buradaki kısa tatilinden bol miktarda fotoğraf paylaşan Demet Akalın saat farkına aldırmadan bu kareleri sıcağı sıcağına takipçileriyle paylaşıyor. Akalın tatiliyle ilgili bilgi verdiği satırlarını Amerika saatine göre sabahın dördünde atarak sosyal medyayı ne kadar ciddiye aldığını da gözler önüne serdi.


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demet akalın Amerika

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