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Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2019 08:48 | Son Güncelleme

Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın sahnede giydiği beyaz mini elbisesi ile şıklığına şıklık kattı.

Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın sahnede giydiği beyaz mini elbisesi ile şıklığına şıklık kattı. Konserlerinde rahat ve eşofman tarzı kıyafetler tercih eden Akalın, beyaz mini elbisesi ile ezber bozdu.
Türk Pop Müziğinin yıldızlarından Demet Akalın, Bodrum’da sahne aldı. Konserde saatler önce mekana gelen Akalın hayranları, mekanı doldurdu. Adım atacak yerin kalmadığı Pasha Kulüp’te sahneye çıkan Akalın, şıklığı ile de göz doldurdu.

Beyaz tül elbisesi dikkatlerden kaçmadı
Beyaz bir elbise tercih eden ünlü sanatçı, hem kulağa hem de göze hitap etti. Beyaz mini tül elbise ile Pasha da sahne alan Akalın, hayranlarınca büyük beğeni topladı. Akalın’ın dansçıları da beyaz elbiseler ile şov yaptı. Konserlerinde daha rahat ve dünyaca ünlü pahalı markaların eşofmanlarını tercih eden Akalın, giydiği beyaz mini elbisesi ile ezber bozdu.
Sahneye "Esiyor" adlı yeni şarkısı ile çıkan Demet Akalın, eski ve yeni albümünden şarkılarını da seslendirdi. Hayranları ünlü sanatçının söylediği şarkılarla bir an olsun yerinde durmadı.
Gece geç saatlere kadar devam eden konserde Akalın, sahnedeki enerjisiyle de beğeni topladı.

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