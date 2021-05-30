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Demet Akalın Seda Sayan'a cephe aldı: İnstagram'dan engelledi!

30.05.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta ekranlara veda eden 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının ardından yerine ünlü sunucu Seda Sayan'ın geleceği iddia edilmişti. Öne sürülen bu iddianın ardından Demet Akalın'ın, Sayan'a cephe alarak İnstagram'dan engellemesi ile gündeme gelmişti. Yaşanan gelişmenin ardından bu kez de Twitter'dan paylaşımda bulunan Akalın'ın yazdıklarının Sayan'ı işaret ettiği düşünüldü.

Demet Akalın Seda Sayan'a cephe aldı: İnstagram'dan engelledi!

Star TV ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan gündüz kuşağı programı 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' geçtiğimiz hafta cuma gün final yapma kararı almıştı. Ekranlara veda eden programın ardından yerlerine Seda Sayan'ın geleceğini öğrenen Demet Akalın, Seda Sayan'ı İnstagram'dan silerek tepki göstermişti. Sayan ile uğraşmaya doymayan Akalın, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

İKİLİ ARASINDAKİ ÇEKİŞME TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Demet Akalın ile Seda Sayan arasındaki gerginlik devam ediyor. Ünlü şarkıcının Alişan ile Star TV'de yayınlanan 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programı cuma günü final yapmıştı. Kanalın yeni sezon için Sayan ile el sıkıştığı iddia edilince Akalın, bu haberlerden sonra Sayan'ı Instagram'dan engellediği ortaya çıkmıştı.

Demet Akalın Seda Sayan'a cephe aldı: İnstagram'dan engelledi!

Birbirini takip etmeyen ikiliden Sayan'ın, "Ben kimseyi takipten filan çıkmadım niye çıkayım" demesi üzerine, Akalın'ın Sayan'ı engellediği ortaya çıkmış oldu. Öte yandan Akalın'ın Aynur Aydın'ın attığı tweet'e verdiği yanıt ile şaşırttı. Aydın'ın, "Kimi sevip değer sersek sonunda mutlaka bir bokluk yapıyor" mesajına Akalın, "Bir de sıvıyor" karşlığını vermesi, okların Sayan'a çevrilmesine neden oldu.

ARALARINDAKİ GERGİNLİK ESKİYE DAYANIYOR

Demet Akalın ve Seda Sayan arasındaki esen soğuk rüzgarların geçmişe dayandığı gündeme geldi. İkili, 2018 yılında bir gerginlik yaşamıştı. Sayan'ın sunduğu programda Akalın ve eşi Okan Kurt'u konuk almıştı. Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı video'da eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince şarkıcı ve Kurt gerilmiş, Sayan ve Akalın birbirini silmişti.

Demet Akalın Seda Sayan'a cephe aldı: İnstagram'dan engelledi!


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Demet Akalın Seda Sayan
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