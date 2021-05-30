Demet Akalın Seda Sayan'a cephe aldı: İnstagram'dan engelledi!

Star TV ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan gündüz kuşağı programı 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' geçtiğimiz hafta cuma gün final yapma kararı almıştı. Ekranlara veda eden programın ardından yerlerine Seda Sayan'ın geleceğini öğrenen Demet Akalın, Seda Sayan'ı İnstagram'dan silerek tepki göstermişti. Sayan ile uğraşmaya doymayan Akalın, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

İKİLİ ARASINDAKİ ÇEKİŞME TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Demet Akalın ile Seda Sayan arasındaki gerginlik devam ediyor. Ünlü şarkıcının Alişan ile Star TV'de yayınlanan 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programı cuma günü final yapmıştı. Kanalın yeni sezon için Sayan ile el sıkıştığı iddia edilince Akalın, bu haberlerden sonra Sayan'ı Instagram'dan engellediği ortaya çıkmıştı.

Birbirini takip etmeyen ikiliden Sayan'ın, "Ben kimseyi takipten filan çıkmadım niye çıkayım" demesi üzerine, Akalın'ın Sayan'ı engellediği ortaya çıkmış oldu. Öte yandan Akalın'ın Aynur Aydın'ın attığı tweet'e verdiği yanıt ile şaşırttı. Aydın'ın, "Kimi sevip değer sersek sonunda mutlaka bir bokluk yapıyor" mesajına Akalın, "Bir de sıvıyor" karşlığını vermesi, okların Sayan'a çevrilmesine neden oldu.