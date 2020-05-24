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  4. Demet Akalın Şeyma Subaşı'nın Çeşme'ye gitmesine takıldı

Demet Akalın Şeyma Subaşı'nın Çeşme'ye gitmesine takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Karantina döneminde Şeyma Subaşı'nın Çeşme'yi gitmesi gündem olmuştu. Demet Akalın Subaşı'na tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın giriş-çıkış yasağına rağmen Çeşme'ye gitmesi gündem olmuştu. Uzun süredir kızı Melisa'dan uzak olan Subaşı'nın Çeşme'ye gitmek için izin alması ise tepki çekmişti.

Bu konunun yeniden gündeme gelmesi sonra Demet Akalın da her fırsatta eleştirdiği Şeyma Subaşı'na tepki gösterdi. Bir takipçinin "Hiç kimseye izin verirmezken Şeyma Subaşı nasıl izin aldı da Çeşme'ye gitti; nasıl ne gerekçeyle" sorusuna Demet Akalın verdiği yanıtla olay oldu.

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Akalın Subaşı'nı hedef alarak "Buradan adaya doktor gitti. Aynı uçak yarışmacıları alıp geri döndü. Biz olsak hakkımızı kızımızdan yana kullanırdık. Üç aydır görülmeyen evlat... Ay!" yazdı.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde havuz başında verdiği pozlarla tepki çekmişti.

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