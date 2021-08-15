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  4. Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu

Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu

15.08.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Antalya'daki yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. Akalın, Fatma Teyze'ye yaptırdığı evin son halini paylaştı.

Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Büyük yangından zarar görenler için tüm Türkiye seferber olmuş, bölgedeki vatandaşlara yardım ulaştırabilmek var gücüyle çalışmıştı.

FOTOĞRAFI GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Yangın felaketinde hem sosyal medyada hem de yardım kuruluşları aracılığıyla yaraları sarmaya çalışan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yangında kaybettiği evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuduğu anlarla yürekleri parçalayan Fatma Öksüzoğlu'na ev sözü vermişti.

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EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Akalın Fatma Teyze'ye verdi sözü tuttu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından Fatma Teyze için yaptırdığı evin son halini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat Demet Akalın
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